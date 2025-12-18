Новый год-2026
18 декабря 2025 в 15:05

ВСУ атаковали два российских региона тремя беспилотниками

Минобороны России: три беспилотника сбили в Крыму и Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Три беспилотника ВСУ сбили в двух российских регионах с 8:00 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Два из них уничтожили в Крыму, еще один — в Брянской области.

В период с 8:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что три человека погибли при атаке ВСУ на регион. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в ночь на четверг, 18 декабря, нейтрализовали 47 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 31. Также БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница.

