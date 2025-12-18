Новый год-2026
18 декабря 2025 в 13:22

В Минобороны России раскрыли число сбитых за сутки дронов ВСУ

Силы ПВО сбили за сутки 216 беспилотников ВСУ

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 216 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, речь идет о дронах самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — информировали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 23:00 до 07:00 мск в ночь на четверг, 18 декабря, в небе над Россией было нейтрализовано 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. Там указали, что при этом с 20:00 до 07:00 мск было сбито 77 дронов.

Известно, что под атаку беспилотных летательных аппаратов попал Батайск в Ростовской области, в результате ударов семь мирных жителей получили ранения, трое были госпитализированы. Из них одного спасти не удалось. Полная информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована и задокументирована специальными муниципальными комиссиями, добавил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ранее он отмечал, что атака БПЛА ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах Ростовской области. По его словам, в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

Минобороны РФ
дроны
БПЛА
беспилотники
ВСУ
ПВО
ВС РФ
