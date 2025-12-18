Удар по танкеру, студентка с бомбой, 80 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 18 декабря

За прошедшие сутки силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников над регионами России. В Ростовской области три человека погибли, еще минимум 10 получили ранения в результате ударов БПЛА. В Белгородской 13 человек пострадали при атаках противника на регион, двое были убиты. Сотрудница МВД подорвалась на мине в ДНР, в Запорожье ВСУ обстреляли гуманитарный штаб. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 80 украинских БПЛА уничтожили над регионами России за сутки

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны РФ нейтрализовали 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. 30 из них были сбиты накануне в течение трех часов.

По данным Минобороны, 17 БПЛА ликвидировали над Республикой Крым, еще 13 — над акваторией Черного моря.

Еще 47 дронов были сбиты в ночь на 18 декабря, заявили в ведомстве. Больше всего воздушных целей уничтожили над Брянской областью — 31 БПЛА. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, четыре — над Белгородской областью, три — над Ростовской.

«Никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Очевидцы также заявили о ночных взрывах в Смоленске. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Три человека погибли в результате атак ВСУ на Ростовскую область

Жители Ростова-на-Дону сообщили о прогремевших взрывах в ночь на 18 декабря. В небе были видны яркие вспышки, очевидцы слышали протяжные и глухие хлопки в северной и центральной частях города.

Жители Батайска сообщили о пожаре. По их словам, как минимум семь улиц остались без электричества после ночных взрывов. Очевидцы также отметили, что в одном из многоэтажных домов были выбиты стекла на уровне четвертого этажа и выше.

Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил сообщения об атаке украинских беспилотников на регион.

«В результате воздушной атаки врага в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы», — рассказал он.

Вид на Ростовский порт Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Слюсарь добавил, что в результате атаки ВСУ в порту Ростова-на-Дону было повреждено судно, на нем начался пожар. Среди членов экипажа корабля есть погибшие и пострадавшие, заявил глава города Александр Скрябин. При этом он сообщил, что удалось избежать разлива нефтепродуктов.

«Два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще трое — получили ранения. <…> В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли», — добавил Слюсарь.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках противника на Ростовскую область.

В Белгородской области погибли два человека в результате атак ВСУ

Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один мирный житель получил ранения. С баротравмой и осколочными ранениями спины он был доставлен в больницу Белгорода.

«В хуторе Церковный FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия — повреждены оборудование и кровля в одном корпусе. В селе Ясные Зори после детонации дрона повреждены остекление и фасад частного дома», — добавил Гладков.

По его словам, дроны атаковали город Грайворон, населенные пункты Мощеное, Шаховка, Грушевка, Волчий-Первый, Кукуевка и Казначеевка. В результате обстрелов получили повреждения частные дома, автомобили, а также хозпостройка на ферме.

Ночью удары по региону продолжились, сообщил Гладков. Он подчеркнул, что ВСУ атаковали область с помощью 51 беспилотника и дважды обстреляли населенные пункты, выпустив восемь боеприпасов. В результате атак есть пострадавшие, отметил губернатор.

«В селе Отрадное от удара дрона по машине пострадал водитель. В селе Замостье в результате атак дронов на транспортные средства погиб один человек. Еще четверо получили ранения. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона пострадали шесть человек, среди них — подросток. Пятнадцатилетняя девочка и трое взрослых госпитализированы. В селе Муром мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжелое», — рассказал Гладков.

Губернатор добавил, что в больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения во время обстрела села Ясные Зори в октябре 2024 года.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Фото: NEWS.ru

Сотрудница МВД подорвалась на мине в ДНР

Сотрудница управления по вопросам миграции МВД по ДНР погибла при подрыве взрывоопасного предмета, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, трагедия произошла на освобожденной от ВСУ территории Кураховского округа.

«Там же получили ранения различной тяжести еще три сотрудника», — уточнил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что пострадавшим оказали квалифицированную помощь.

ВСУ несколько раз обстреляли Херсонскую область

ВСУ за прошедшие сутки несколько раз атаковали Херсонскую область, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, погиб мирный житель, шесть человек пострадали.

«В Новой Каховке погибла 72‑летняя женщина, ранен 67-летний мужчина. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения. В Голой Пристани обстрел повредил административное здание. Ранены трое мужчин 1988, 1994 и 1977 годов рождения, сейчас они проходят лечение в Скадовской ЦРБ», — рассказал Сальдо.

Он также отметил, что два украинских беспилотника нанесли удар по жилому сектору в Геническе. Обошлось без последствий, уточнил губернатор. По словам Сальдо, ВСУ нанесли удары по жилым кварталам в нескольких населенных пунктах.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах противником Херсонской области.

Беспилотник ВСУ ударил по гуманитарному штабу в Запорожье

В Запорожской области остаются без электроснабжения 1937 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате атаки БПЛА был поврежден трансформатор. Около 500 абонентов удалось подключить к системе энергоснабжения в сжатые сроки.

Балицкий добавил, что беспилотник ВСУ нанес удар по учреждению, где мирным жителям выдавали гуманитарную помощь.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Повреждены автомобили, выбиты стекла в здании. На данный момент известно об одном пострадавшем, получившем осколочные ранения, его состояние стабильное. Циничная атака», — написал он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах ВСУ по Запорожской области.

ФСБ предотвратила теракт в Волгодонске

В Волгодонске силовики предотвратили теракт у здания мэрии, задержав студентку колледжа с самодельной бомбой в рюкзаке. Ее мощность составила 10 килограммов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, 16-летняя девушка должна была передать сумку одному из чиновников.

«В результате разминирования установлено, что в рюкзаке студентки находилось СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени», — говорится в сообщении.

По словам девушки, она забрала рюкзак в тайнике около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска. Она должна была оставить сумку через полчаса у входа в здание мэрии.

Задержанная рассказала, что месяц назад стала жертвой мошенников. По данным ФСБ, девушку убедили в том, что рюкзаке лежат деньги и прослушка. Кураторы, предположительно, связанные с киевским правящим режимом, поручили девушке передать чиновнику «взятку», после чего его якобы должен был схватить ОМОН.

