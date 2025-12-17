Новый год-2026
17 декабря 2025 в 20:14

«Сбиты три воздушные цели»: военные отразили атаку ВСУ в Севастополе

Губернатор Развожаев: в небе над Севастополем военные сбили три воздушные цели

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны сбили три воздушные цели над морем в районе Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По предварительной информации, гражданские объекты в городе не пострадали.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты три воздушные цели над акваторией моря в районе Качи. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Грайворонском округе 10 человек, включая подростка, получили ранения. По словам главы региона, не обошлось без жертв: в селе Замостье FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В итоге один из находившихся в салоне мужчин скончался на месте, двое получили баротравмы.

До этого глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что риск вторжения ВСУ в Россию снизился до минимума благодаря созданию зоны безопасности в украинских приграничных регионах. По его словам, речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

