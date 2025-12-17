Новый год-2026
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Белгородской области умер мужчина, который получил тяжелые ранения во время украинского обстрела села Ясные Зори в октябре 2024 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, все это время пациент находился в больнице.

Вчера стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы во время обстрела села Ясные Зори 2 октября 2024 года. Все это время он продолжал находиться в больнице, — написал Гладков.

Ранее стало известно, что двое пострадавших при атаке украинских БПЛА на Кубани будут доставлены вертолетом в краевую клиническую больницу № 1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре. Как сообщил вице-губернатор Александр Руденко, они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.

До этого Гладков сообщал, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в Валуйскую больницу.

