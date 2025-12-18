Новый год-2026
18 декабря 2025 в 19:12

Фермеры закидали картошкой здание ЕП, где проходит саммит по Украине

Фермеры на тракторах попытались прорваться к Еврокварталу в Брюсселе

Фото: IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press
Протестующие фермеры на тракторе попытались прорваться через полицейские заграждения на пути к Еврокварталу Брюсселя, где в эти дни проходит саммит Евросоюза, сообщает ТАСС. Попытка оказалась неудачной: техника лишь слегка сместила блоки с колючей проволокой, установленные правоохранителями.

Полицейские отступили за баррикады, после чего применили слезоточивый газ и включили водометы. Европейские фермеры пригнали тысячи тракторов, протестуя против сокращения аграрных расходов в ЕС и соглашения о свободной торговле со странами Латинской Америки. Позже, как пишет РБК, фермеры стали бросать картофель и запускать в полицейских фейерверки.

Фермеры повалили рождественскую елку перед зданием Европейского парламента и заменили ее костром из горящих шин и обломков всего в нескольких метрах от того места, где в четверг лидеры ЕС обсуждали ключевые вопросы для блока, — сообщает Politico.

Ранее в Восточной Франции фермеры устроили акцию протеста против политики принудительного забоя скота. Они вывесили тушу мертвого теленка на дереве рядом с бывшим офисом министра сельского хозяйства Анни Женевар. Требование ввели в связи со вспышкой нодулярного дерматита — опасного инфекционного заболевания.

