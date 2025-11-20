Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед новым гендиректором Минского тракторного завода Тарасом Мурогу задачу создать «лучший в мире супертрактор», сообщает БелТА. Он призвал повышать качество продукции и активизировать ее экспорт на международные рынки.

В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите, — сказал Лукашенко.

Он напомнил о важности укрепления экспортных позиций Белоруссии, подчеркнув, что продвижение белорусской техники должно стать частью работы всех чиновников, особенно во время зарубежных визитов.

Ранее стало известно, что по итогам января продажи российской сельскохозяйственной техники внутри страны упали на 31,5%. Сильнее всего (на 55,6%) сократились продажи самоходных кормоуборочных комбайнов. Продажи зерноуборочных комбайнов упали на 51,5%, сельскохозяйственных тракторов — на 44%. Всего продажи сельхозтехники за 2024 год сократились на 17,6%. В начале текущего года негативные тенденции усилились, говорится в публикации.