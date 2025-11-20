Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 17:15

Лукашенко поручил МТЗ создать лучший в мире супертрактор

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед новым гендиректором Минского тракторного завода Тарасом Мурогу задачу создать «лучший в мире супертрактор», сообщает БелТА. Он призвал повышать качество продукции и активизировать ее экспорт на международные рынки.

В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите, — сказал Лукашенко.

Он напомнил о важности укрепления экспортных позиций Белоруссии, подчеркнув, что продвижение белорусской техники должно стать частью работы всех чиновников, особенно во время зарубежных визитов.

Ранее стало известно, что по итогам января продажи российской сельскохозяйственной техники внутри страны упали на 31,5%. Сильнее всего (на 55,6%) сократились продажи самоходных кормоуборочных комбайнов. Продажи зерноуборочных комбайнов упали на 51,5%, сельскохозяйственных тракторов — на 44%. Всего продажи сельхозтехники за 2024 год сократились на 17,6%. В начале текущего года негативные тенденции усилились, говорится в публикации.

Александр Лукашенко
Белоруссия
тракторы
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Стало известно, как россиянам помогут в борьбе с кибермошенниками
«Предать забвению подвиги»: Захарова напомнила Парижу о долге перед Россией
Названо число жертв наводнений во Вьетнаме
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.