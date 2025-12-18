Новый год-2026
18 декабря 2025 в 18:55

На Украине признали потерю вертолета Ми-24

ВСУ сообщили о потере вертолета Ми-24

Вертолеты Ми-24 ВСУ Вертолеты Ми-24 ВСУ Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press
Вооруженные силы Украины заявили о потере вертолета Ми-24 и его экипажа при выполнении боевой задачи. Соответствующее сообщение опубликовано на странице 12-й отдельной бригады армейской авиации в Facebook (деятельность в РФ запрещена), другие подробности не приводятся.

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24, — говорилось в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что дезертирство в рядах ВСУ приобрело массовый характер. По его словам, только по официальным данным, ежемесячно из украинской армии сбегают до 30 тыс. человек.

Также в Минобороны России рассказали, что операторы войск беспилотных систем российской группировки «Запад» пресекли попытку контратаки Вооруженных сил Украины к западу от Купянска. Были уничтожены несколько единиц автомобильной и бронетехники вместе с личным составом, уточнили в ведомстве.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.

