18 декабря 2025 в 16:14

Россияне смогут оформлять самозапрет на участие в азартных играх

Госдума приняла законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Госдума окончательно приняла законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Россияне смогут воспользоваться этой услугой с 1 сентября 2026 года.

Документ предполагает оформление запрета на посещение букмекерских контор, казино и залов с игровыми автоматами. Для этого нужно подать через «Госуслуги» заявление в единый регулятор азартных игр. При этом его нельзя отозвать, минимальный срок самозапрета — 12 месяцев.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что порядка 800 тыс. россиян оформили самозапрет на выдачу новых сим-карт. Он отметил, что также 20 млн граждан установили ограничения на оформление потребительских кредитов.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко отметил, что мошенники разработали новую схему, в рамках которой они убеждают жертв снять с себя запрет на получение кредитов. Он добавил, что ловушкой также зачастую становятся поддельные сайты государственных интернет-ресурсов.

Россия
Госдума
законы
азартные игры
запреты
