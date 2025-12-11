Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 16:14

Раскрыты способы мошенников обойти самозапрет на кредиты

Доцент Щербаченко: мошенники убеждают жертву снять самозапрет на кредит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мошенники разработали новую схему, в рамках которой они убеждают жертв снять с себя запрет на получение кредитов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, ловушкой также зачастую становятся поддельные сайты государственных интернет-ресурсов.

Самозапрет может снизить риск оформления кредитов мошенниками на имя жертвы, так как банки и МФО обязаны проверять его наличие в бюро кредитных историй. Однако мошенники адаптируются к новым условиям и используют новые схемы для обхода ограничений. Они часто убеждают жертв снять самозапрет, представляясь сотрудниками банков или «Госуслуг». Они могут сообщать об «ошибках в кредитной истории» или необходимости оформить льготу или получить выплату. Кроме того, существует риск нарваться на фишинговые сайты. В этом случае жертве отправляют СМС или письмо на электронную почту с ссылкой на поддельный ресурс, визуально копирующий «Госуслуги». При авторизации логин и пароль попадают к злоумышленникам, — предупредил Щербаченко.

Он отметил, что за первые девять месяцев работы Объединенного кредитного бюро россияне подали 18,61 млн заявлений на установление самозапрета на займы и 1,41 млн заявлений на отмену такого решения. По словам доцента, это свидетельствует о снятии 8% ранее введенных ограничений на получение кредитных продуктов.

Рост числа самозапретов может свидетельствовать о нескольких тенденциях. С одной стороны это повышение осведомленности. Граждане осознают риски кредитного мошенничества и стремятся защитить себя. Кроме того, люди активнее используют доступные инструменты для управления финансами. Российский индекс финансовой грамотности в 2024 году вырос до 55 баллов из 100 возможных и достиг своего максимума за время измерений, — добавил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали несколько методов, чтобы убедить россиян снять запрет на получение кредитов. Зачастую они выдают себя за представителей Федеральной налоговой службы.

