03 декабря 2025 в 10:38

В Таиланде разоблачили подпольный игорный клуб с участием россиян

Шестерых россиян задержали в Таиланде за нелегальную игру в покер

В Таиланде полиция пресекла деятельность подпольного игорного клуба, в котором участвовали российские граждане, сообщает Khaosod. Заведение раскрыли, когда местные жители пожаловались властям на подозрительную активность в одном из арендованных домов на острове Пханган. Всего были задержаны 10 человек.

Внутри полиция обнаружила подозреваемых — шестерых россиян, румына, израильтянина, немца и гражданина Великобритании, — говорится в публикации.

Правоохранители установили, что нелегальный клуб организовал 36-летний гражданин России по имени Антон. Он снял дом и приглашал туда знакомых поиграть. Мужчину задержали и предъявили ему обвинения. В помещении нашли несколько покерных комплектов, колоды карт и инвентарь, необходимый для проведения азартных игр.

Ранее в пресс-службе регионального управления СК сообщили, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного игорного клуба. По версии следствия, в помещении на улице Подковырова проводились азартные игры, в том числе покер. На месте изъяты вещественные доказательства: игральный стол, карты и покерные фишки.

