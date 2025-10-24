В Госдуме предложили ужесточить законы после рекламы казино на младенце Лантратова выступила за ужесточение законов после рекламы казино на ребенке

В России должна появиться уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их рекламу, заявила NEWS.ru председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Новый законопроект направлен на отзыв в правительство РФ.

В Марий Эл молодая пара сняла видео, где их годовому сыну якобы набивают татуировку с рекламой нелегального казино. Надпись была сделана гелевой ручкой для участия в конкурсе скандального стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим). Эта история вызвала широкий общественный резонанс. В Госдуме считают, что готовящийся законопроект защитит детей от вовлечения в азартную рекламу.

Инцидент в Марий Эл показывает, насколько опасна пропаганда азартных игр, особенно когда она затрагивает детей. Наш законопроект вводит уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их рекламу. За такие действия может грозить до пяти лет тюрьмы, а за обычную рекламу казино — штрафы до 300 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы, — заявила депутат.

