В России предложили неожиданную замену чирлидингу на соревнованиях

21 октября 2025 в 02:20

Депутат Иванов призвал заменить чирлидинг народными танцами

В России стоит заменить чирлидинг на традиционные народные танцевальные выступления, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, данная инициатива поспособствует сохранению культурного наследия.

Пора вернуться к своим исконным традициям и предложить нашей молодежи по-настоящему красивые и созидательные образцы для подражания. Я считаю, что пришло время заменить заимствованный чирлидинг на красочные выступления танцевальных коллективов в наших традиционных национальных костюмах. Представьте, как торжественно и мощно будут смотреться на стадионах во время спортивных праздников пары, одетые в русские народные наряды, исполняющие наши родные танцы, — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что такое зрелище соответствует российскому духу и культурным традициям. По его словам, молодые люди в традиционных нарядах, исполняющие хороводы или кадриль, прививают уважение к родной культуре и развивают эстетический вкус.

Я призываю руководителей учебных заведений, органов образования и спортивных федераций всерьез рассмотреть это предложение. Это наш шаг к сохранению своей национальной идентичности. Давайте предлагать молодежи то, что действительно отражает богатство и красоту нашей страны, а не бездумно копировать чужие образцы, — заключил Иванов.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что народная культура стала глобальным явлением. По ее словам, этнический стиль уверенно завоевывает мировые подиумы и городские пространства, выходя за рамки исключительно российской тенденции.

