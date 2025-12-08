Истребители разбомбили казино, где хранилось оружие Thai PBS: авиация Таиланда нанесла удар по казино в Камбодже

Воздушные силы Таиланда нанесли удар по казино на территории Камбоджи, сообщает телеканал Thai PBS. По его данным, этот объект мог использоваться для хранения тяжелого вооружения и беспилотников.

Атака была совершена истребителями F-16. Она последовала в ответ на обстрелы таиландских приграничных районов со стороны камбоджийских сил.

Ранее войска Таиланда обвинили камбоджийскую армию в обстреле своей территории с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. По информации СМИ, в ходе инцидента погиб как минимум один военнослужащий Таиланда.

В ноябре текущего года страна приостановила действие мирного соглашения с Камбоджей. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун пояснил, что это решение связано с происшествием, в результате которого тайский военный получил тяжелое ранение от взрыва мины. Кроме того, власти Таиланда отказались освобождать камбоджийских военнопленных.

Недавно посол России в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения районов, граничащих с Камбоджей, из-за продолжающихся там вооруженных столкновений. Дипломат отметил, что основные курорты, включая Пхукет и Паттайю, находятся далеко от зоны конфликта.