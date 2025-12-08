ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:47

Истребители разбомбили казино, где хранилось оружие

Thai PBS: авиация Таиланда нанесла удар по казино в Камбодже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Воздушные силы Таиланда нанесли удар по казино на территории Камбоджи, сообщает телеканал Thai PBS. По его данным, этот объект мог использоваться для хранения тяжелого вооружения и беспилотников.

Атака была совершена истребителями F-16. Она последовала в ответ на обстрелы таиландских приграничных районов со стороны камбоджийских сил.

Ранее войска Таиланда обвинили камбоджийскую армию в обстреле своей территории с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21. По информации СМИ, в ходе инцидента погиб как минимум один военнослужащий Таиланда.

В ноябре текущего года страна приостановила действие мирного соглашения с Камбоджей. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун пояснил, что это решение связано с происшествием, в результате которого тайский военный получил тяжелое ранение от взрыва мины. Кроме того, власти Таиланда отказались освобождать камбоджийских военнопленных.

Недавно посол России в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения районов, граничащих с Камбоджей, из-за продолжающихся там вооруженных столкновений. Дипломат отметил, что основные курорты, включая Пхукет и Паттайю, находятся далеко от зоны конфликта.

Камбоджа
Таиланд
F-16
казино
авиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь
«Уникальное явление»: Путин оценил значимость «Бессмертного полка» для мира
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.