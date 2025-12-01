В Новосибирске пройдет суд над организаторами подпольного казино

В Новосибирске арестовали двух подозреваемых по делу об организации подпольного казино, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Заельцовского района. Сейчас дело направлено в суд.

В ведомстве рассказали, что фигуранты дела встречали посетителей, принимали деньги в качестве ставок, зачисляли их на игровые мониторы и выдавали выигрыши. Отмечается, что лица, которые руководили общей деятельностью, не были установлены.

Представители прокуратуры напомнили, что любые действия, обеспечивающие работу подпольного клуба, расцениваются как соучастие в организации азартных игр. Работу заведения приостановили 2 октября.

Ранее депутат Александр Толмачев заявил, что новый законопроект блокирует возможность нелегальным онлайн-казино рекламировать свои услуги через блогеров и стримеров. Ранее организаторы обходили запрет на рекламу, демонстрируя выигрыши в видео, что особенно опасно для несовершеннолетней аудитории.