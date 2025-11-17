Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино Жительница Британии сорвала джекпот и потеряла дом из-за игровой зависимости

Британка Лиза Уокер сорвала джекпот в 127 тыс. фунтов стерлингов (на тот момент около 10 млн рублей), что стало началом ее многолетней борьбы с игровой зависимостью, сообщает Need To Know. Со временем женщина потеряла дом, накопила долги и осталась без мужа, несмотря на попытки скрыть свою проблему.

Я могла быть измученной и не выспавшейся, но все равно находила в себе силы, чтобы встать, одеться и поехать в казино, — призналась Уокер.

Переломный момент наступил в 2018 году, когда она осознала, что предпочла игру в казино своей первой брачной ночи после свадьбы. Это заставило ее обратиться за помощью, хотя спасти брак уже не удалось.

В издании рассказали, что в настоящее время жизнь женщины наладилась: она живет в небольшой квартире, ухаживает за садом и продолжает реабилитацию. Уокер предупредила, что лудомания особенно опасна своей скрытностью, а с появлением онлайн-казино стать зависимым стало еще проще.

