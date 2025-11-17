Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:05

Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино

Жительница Британии сорвала джекпот и потеряла дом из-за игровой зависимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Британка Лиза Уокер сорвала джекпот в 127 тыс. фунтов стерлингов (на тот момент около 10 млн рублей), что стало началом ее многолетней борьбы с игровой зависимостью, сообщает Need To Know. Со временем женщина потеряла дом, накопила долги и осталась без мужа, несмотря на попытки скрыть свою проблему.

Я могла быть измученной и не выспавшейся, но все равно находила в себе силы, чтобы встать, одеться и поехать в казино, — призналась Уокер.

Переломный момент наступил в 2018 году, когда она осознала, что предпочла игру в казино своей первой брачной ночи после свадьбы. Это заставило ее обратиться за помощью, хотя спасти брак уже не удалось.

В издании рассказали, что в настоящее время жизнь женщины наладилась: она живет в небольшой квартире, ухаживает за садом и продолжает реабилитацию. Уокер предупредила, что лудомания особенно опасна своей скрытностью, а с появлением онлайн-казино стать зависимым стало еще проще.

Ранее житель Карелии выиграл суперприз в 25 млн рублей в лотерею «Забава от Русского лото», не угадав ни одного числа из 24. Мужчина купил билет спонтанно. Теперь на выигранные средства он планирует приобрести жилье, автомобиль и поддержать свою семью, в которой недавно родилась дочь.

Великобритания
казино
выигрыши
зависимости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Под наш контроль»: командир доложил об успехах ВС России в Купянске
Минтруд перечислил наиболее частые причины смены профессии
Российские военные впервые применили младшего брата «Солнцепека»
Стало известно, чем занималась перед расправой мать-убийца из Балашихи
Сотрудница ювелирного магазина «вынесла» украшения и сдала их в ломбард
Большой столб черного дыма появился над центром Москвы
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывший главврач рязанской клиники насобирал взяток на 17 млн рублей
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.