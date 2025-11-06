Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа

Житель Карелии Владислав Левоев выиграл суперприз в лотерее «Забава от Русского лото»: в 149532-м тираже ему досталось 25 069 039 рублей, передает РИА Новости. Особенность этого выигрыша в том, что мужчина не угадал ни одного из 24 чисел.

Лотерея предлагает два способа выиграть суперприз: угадать все 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Победитель поделился, что перед розыгрышем у него произошел небольшой конфликт с супругой, и он действовал на эмоциях. Владислав не смог объяснить, что побудило его к этому действию, но все же открыл мобильное приложение и купил билет.

Мужчина, проверив итоги розыгрыша, сначала ошибочно принял счастливый билет за рекламу. Осознав, что это его выигрыш, он некоторое время пребывал в состоянии шока.

Недавно в семье Владислава произошло радостное событие — родилась дочь. Теперь большую часть свободного времени молодой отец проводит с близкими. На выигранные деньги он планирует приобрести собственное жилье и автомобиль, а также оказать финансовую поддержку родным.

Житель Волгоградской области выиграл более 1 млн рублей в государственной лотерее, потратив всего 20 рублей на онлайн-покупку билета. Суперприз в размере 1 066 680 рублей был разыгран 2 ноября. Личность победителя пока не раскрыта. Пресс-служба государственной лотереи сообщает, что минимум гарантированного суперприза в этом тираже составлял 150 тыс. рублей.