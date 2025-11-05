Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:00

Лотерейный билет за 20 рублей принес россиянину миллион

Житель Волгоградской области выиграл в лотерею миллион рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Волгоградской области купил лотерейный билет на сайте всего за 20 рублей, который принес ему ошеломительный выигрыш — более 1 млн рублей, сообщает издание V1.RU. Волгоградец, однако, не торопится обращаться за призом в лотерейный центр.

В новом тираже государственной лотереи 2 ноября был разыгран суперприз, его точная сумма составляет 1 066 680 рублей. Имя, возраст и род деятельности победителя пока остаются неизвестными.

Как пояснили в пресс-службе гослотереи, в данном розыгрыше минимальный гарантированный суперприз составлял 150 тыс. рублей, а комбинации чисел в билетах уже сформированы. Выигрыши, кроме суперприза, являются фиксированными и зависят от числа угаданных чисел.

Ранее житель Башкирии стал обладателем суперприза в размере 10 млн рублей в государственной лотерее, однако пока он не обращался в лотерейный центр для получения выигрыша. Билет, который принес выигрыш, был куплен за 600 рублей. Предполагается, что выигравший пока не знает о своем успехе.

