Россиянин сорвал многомиллионный куш в лотерее, но еще не знает об этом

Житель Башкирии выиграл в лотерее 10 млн рублей, но пока не пришел за деньгами

Житель Башкирии стал обладателем суперприза в размере 10 млн рублей в государственной лотерее, однако пока что он не обращался в лотерейный центр для получения выигрыша, передает KP.RU. Билет, который принес выигрыш, был куплен за 600 рублей.

Предполагается, что выигравший пока не знает о своем успехе. Для получения суперприза в лотерее участнику нужно было угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число — во втором. Счастливую комбинацию составили числа: 11, 3, 20, 18, 7, 17, 12 и 1 в первом поле, а во втором — число 2.

В соответствии с правилами государственной лотереи все призы, за исключением суперприза, имеют фиксированную сумму. Размер выигрыша зависит от количества угаданных чисел участником.

Ранее прораб из Москвы Ровшан Мусаев выиграл в лотерее суперприз в 36,5 млн рублей. Все три его билета оказались выигрышными, так как в них были отмечены даты рождения — его собственная и его близких. Один из его билетов принес ему 100 тыс. рублей, второй — 17 тыс. рублей, а третий — более 36 млн рублей. На данный момент победитель еще не решил, как распорядится своими средствами.