Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 19:31

Россиянин сорвал многомиллионный куш в лотерее, но еще не знает об этом

Житель Башкирии выиграл в лотерее 10 млн рублей, но пока не пришел за деньгами

Пункт продажи лотерейных билетов Пункт продажи лотерейных билетов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Житель Башкирии стал обладателем суперприза в размере 10 млн рублей в государственной лотерее, однако пока что он не обращался в лотерейный центр для получения выигрыша, передает KP.RU. Билет, который принес выигрыш, был куплен за 600 рублей.

Предполагается, что выигравший пока не знает о своем успехе. Для получения суперприза в лотерее участнику нужно было угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число — во втором. Счастливую комбинацию составили числа: 11, 3, 20, 18, 7, 17, 12 и 1 в первом поле, а во втором — число 2.

В соответствии с правилами государственной лотереи все призы, за исключением суперприза, имеют фиксированную сумму. Размер выигрыша зависит от количества угаданных чисел участником.

Ранее прораб из Москвы Ровшан Мусаев выиграл в лотерее суперприз в 36,5 млн рублей. Все три его билета оказались выигрышными, так как в них были отмечены даты рождения — его собственная и его близких. Один из его билетов принес ему 100 тыс. рублей, второй — 17 тыс. рублей, а третий — более 36 млн рублей. На данный момент победитель еще не решил, как распорядится своими средствами.

Башкирия
лотереи
выигрыши
призы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук
В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией
Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону
Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты
Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию
Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск
Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине
Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке
Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском
Названа причина полыхающих полей в Кузбассе
Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA
Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше
Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру
Дибров пришел в ярость из-за одного вопроса журналистки
Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником
Во Франции умер лауреат премии «Оскар»
В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге
В Госдуме рассказали, чего не хватает школьному образованию
В Госдуме рассказали, чем можно привлечь образованных иностранцев в Россию
Необычный «гость» парализовал поезда в Шотландии в час пик
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.