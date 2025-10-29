Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 09:47

Москвич выиграл 36 млн рублей в лотерею благодаря своему дню рождения

Прораб из Москвы отметил дату дня рождения в лотерее и выиграл 36 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прораб из Москвы Ровшан Мусаев выиграл более 36 млн рублей в лотерею, передает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей. Он отметил в билетах даты рождения — свою и близких, и все три билета оказались выигрышными. На что потратить деньги, победитель пока не решил.

Разыгран суперприз — 36 505 172 рубля. Победителем стал житель Москвы Ровшан Мусаев. При оформлении выигрыша он рассказал, что при выборе комбинации чисел отмечал даты рождения — свою и родственников, — сообщили в компании.

Мусаев признался, что уже несколько лет выбирал одни и те же числа, надеясь на удачу. Один билет принес ему 100 тыс. рублей, второй — 17 тыс., а третий — более 36 млн рублей.

Ранее житель Санкт-Петербурга выиграл 20 млн рублей в лотерее. Накануне ему приснилось, что он становится обладателем крупного денежного приза. Победитель собирается потратить выигрыш на строительство дома и благотворительные цели.

До этого жительница Московской области за год дважды стала обладательницей крупных лотерейных выигрышей. В начале 2025 года Гульнара Г. получила 100 тыс. рублей, а спустя несколько месяцев выиграла еще 27,4 млн рублей. Полученный выигрыш она хочет потратить на приобретение недвижимости для дочери и машины.

