Москвич выиграл 36 млн рублей в лотерею благодаря своему дню рождения Прораб из Москвы отметил дату дня рождения в лотерее и выиграл 36 млн рублей

Прораб из Москвы Ровшан Мусаев выиграл более 36 млн рублей в лотерею, передает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей. Он отметил в билетах даты рождения — свою и близких, и все три билета оказались выигрышными. На что потратить деньги, победитель пока не решил.

Разыгран суперприз — 36 505 172 рубля. Победителем стал житель Москвы Ровшан Мусаев. При оформлении выигрыша он рассказал, что при выборе комбинации чисел отмечал даты рождения — свою и родственников, — сообщили в компании.

Мусаев признался, что уже несколько лет выбирал одни и те же числа, надеясь на удачу. Один билет принес ему 100 тыс. рублей, второй — 17 тыс., а третий — более 36 млн рублей.

