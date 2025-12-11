Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов и выиграла только 2 тыс. рублей

В Омске 77-летняя женщина украла 1400 лотерейных билетов на 336 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Омске 77-летняя женщина оказалась в центре уголовного дела после кражи 1400 лотерейных билетов на сумму 336 тыс. рублей, сообщает УМВД по региону. При этом лишь один раз ей удалось выиграть сумму, превышающую 2 тыс. рублей.

Ситуация обострилась, когда владелец киоска провел инвентаризацию и обнаружил недостачу. Заподозрив свою сотрудницу в краже, он потребовал от нее возмещения ущерба. Однако пенсионерка решила уволиться и прекратила общение с работодателем. В результате бизнесмен был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

В ходе расследования выяснили, что женщина на протяжении полутора лет систематически похищала лотерейные билеты, стоимость которых варьировалась от 30 до 1000 рублей. Подозреваемая призналась, что надеялась на крупный выигрыш, который планировала использовать для покупки новых билетов. Теперь ей грозит тюремный срок.

Ранее в Улан-Удэ полиция задержала 36-летнего мужчину, который украл из кафе четыре бутылки алкоголя и более 45 тыс. рублей из кассы. Россиянин спрятался в заведении между первым и вторым этажами перед закрытием, а после вернулся в зал и совершил преступление.

