29 ноября 2025 в 15:22

Брошенный покупателем лотерейный билет сделал мужчину миллионером

Мужчина из США стал миллионером после покупки брошенного на прилавке билета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американец стал миллионером после того, как приобрел лотерейный билет, который оставил на прилавке другой покупатель, передает UPI. Житель города Детройта смог выиграть $1 млн (77 млн рублей). Мужчина признался, что пока не придумал, куда потратить деньги.

Я стер защитный слой и не поверил глазам, когда увидел, что это выигрыш на $1 млн, — рассказал мужчина.

Ранее американец выиграл в лотерею $82 тыс. (6,5 млн рублей) благодаря любви к коллекционной газировке. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить Shirley Temple 7-U из лимитированной коллекции, а заодно приобрел счастливый билет.

До этого жительница Приморского края приобрела лотерейный билет за 120 рублей и стала миллионершей. Размер выигрыша составил 10 млн рублей. Как отметила сама победительница, она и раньше выигрывала крупные суммы. По словам женщины, они доходили до 75 тыс. рублей.

Также жительница американского штата Огайо по имени Нэнси неожиданно для себя стала обладательницей крупного денежного выигрыша. Дело в том, что победительница нажала не на ту кнопку при покупке билета.

