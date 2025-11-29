Брошенный покупателем лотерейный билет сделал мужчину миллионером Мужчина из США стал миллионером после покупки брошенного на прилавке билета

Американец стал миллионером после того, как приобрел лотерейный билет, который оставил на прилавке другой покупатель, передает UPI. Житель города Детройта смог выиграть $1 млн (77 млн рублей). Мужчина признался, что пока не придумал, куда потратить деньги.

Я стер защитный слой и не поверил глазам, когда увидел, что это выигрыш на $1 млн, — рассказал мужчина.

Ранее американец выиграл в лотерею $82 тыс. (6,5 млн рублей) благодаря любви к коллекционной газировке. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить Shirley Temple 7-U из лимитированной коллекции, а заодно приобрел счастливый билет.

До этого жительница Приморского края приобрела лотерейный билет за 120 рублей и стала миллионершей. Размер выигрыша составил 10 млн рублей. Как отметила сама победительница, она и раньше выигрывала крупные суммы. По словам женщины, они доходили до 75 тыс. рублей.

Также жительница американского штата Огайо по имени Нэнси неожиданно для себя стала обладательницей крупного денежного выигрыша. Дело в том, что победительница нажала не на ту кнопку при покупке билета.