13 ноября 2025 в 12:58

Американка разбогатела благодаря ошибке при покупке лотерейного билета

В США женщина нажала не на ту кнопку и выиграла в лотерее $50 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница американского штата Огайо по имени Нэнси неожиданно для себя стала обладательницей крупного денежного выигрыша, пишет UPI. Дело в том, что победительница нажала не на ту кнопку при покупке билета, но он оказался счастливым.

По словам Нэнси, она хотела приобрести другой билет, но случайно ошиблась, когда оформляла заказ на вендинговом аппарате. В итоге билет ей принес $50 тыс. (примерно 4 млн рублей). Победительница планирует потратить деньги на возведение пристройки к дому.

Ранее житель Волгоградской области купил лотерейный билет на сайте всего за 20 рублей, который принес ему более 1 млн рублей. Имя, возраст и профессия победителя пока остаются неизвестными. В пресс-службе гослотереи сообщили, что мужчина не торопился обращаться за деньгами в лотерейный центр.

До этого житель американского штата Северная Каролина случайно приобрел лотерейный билет и выиграл крупную денежную сумму. Мужчина пошел стричься, но обнаружил отсутствие наличных для расчета с парикмахером. Он зашел в супермаркет, чтобы снять деньги м приобрел билет лотереи Ruby Red 7 стоимостью $20 (1,5 тыс. рублей).

