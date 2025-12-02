РЭО объявил победителей Зеленой премии

Российский экологический оператор объявил победителей Зеленой премии — 2025, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу организации. В конкурсе приняли участие более семи тысяч бизнес-проектов.

Год от года мы получаем большое количество заявок на участие в премии. С одной стороны, нашим уважаемым членам жюри действительно нелегко отбирать лучших из такого количества проектов, ведь все они очень достойные. А с другой стороны, мы видим, что огромному количеству людей и организаций небезразлично чистое будущее нашей страны, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.