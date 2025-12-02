Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:05

РЭО объявил победителей Зеленой премии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российский экологический оператор объявил победителей Зеленой премии — 2025, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу организации. В конкурсе приняли участие более семи тысяч бизнес-проектов.

Год от года мы получаем большое количество заявок на участие в премии. С одной стороны, нашим уважаемым членам жюри действительно нелегко отбирать лучших из такого количества проектов, ведь все они очень достойные. А с другой стороны, мы видим, что огромному количеству людей и организаций небезразлично чистое будущее нашей страны, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По итогам конкурса наград удостоены 34 организации в 11 различных номинациях. Победители получили возможность разделить призовой фонд размером 9,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе завершился финал Московского областного конкурса «Женщина-герой — 2025». Победительницей стала Ксения Горячева из Егорьевска — супруга участника СВО.

экология
конкурсы
победители
призы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Скандал вокруг Долиной назвали главным негативным событием Рунета
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
Житель Свердловской области вышел из колонии и сразу попал за решетку
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.