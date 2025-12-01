Названа победительница конкурса «Женщина — Герой» 2025

В Музее Победы на Поклонной горе завершился финал Московского областного конкурса «Женщина – Герой» 2025. Победительницей стала Ксения Горячева из Егорьевска — супруга участника СВО.

Мы – более 600 зрителей, собравшихся в Музее Победы – еще раз убедились: российские женщины способны на все, а сила нашей, российской женщины – сила России, – заявил инициатор конкурса, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Председатель жюри конкурса, заслуженный артист Ярослав Дронов (SHAMAN) отметил, что конкурс стал чем-то большим, чем просто состязание. Он обратил внимание, что победительница, как и другие финалистки, работает, поддерживает мужа, помогает фронту и воспитывает детей.

Тем временем фотохудожник из Москвы Екатерина Якель стала обладательницей Гран-при XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду за серию фоторабот «Русский характер: бег с препятствиями» о жизни ветеранов военных действий.

Ранее стало известно, что в этом году в рамках премии представили новые номинации для бизнеса. Среди них выделили следующие: «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года» и «Цифровое наследие».