12 ноября 2025 в 10:36

«Премия Рунета» объявила прием заявок на конкурс

Фото: Пресс-центр Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК

«Премия Рунета» объявила прием заявок на конкурс на тему «Код мечты», который продлится до 20 ноября 2025 года. Участниками могут стать IT-организации. Вручение премии состоится 14 декабря в Доме Пашкова. Ее организатором традиционно стала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Великие достижения начинаются с большой мечты и правильной основы «кода». IT-сообщество — архитектор будущего, а наши передовые проекты — доказательство того, что любую мечту возможно реализовать, — отметил директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

В этом году в рамках премии представили новые номинации для бизнеса. Среди них выделили «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года» и «Цифровое наследие».

В программу премии войдут IT-бал с участием оркестра и артистов, тематическая выставка, а также благотворительный аукцион картин. Кроме того, организаторы запустят «Женский клуб» и организуют пресс-конференцию.

Ранее национальная премия «Марка № 1 в России» объявила своих лауреатов 2025 года. В рамках нее потребители из разных регионов России выбрали лучшие бренды, товары и услуги, приняв участие в открытом голосовании. В этом году знак качества получили NEWS.ru и другие.

