«Премия Рунета» объявила прием заявок на конкурс на тему «Код мечты», который продлится до 20 ноября 2025 года. Участниками могут стать IT-организации. Вручение премии состоится 14 декабря в Доме Пашкова. Ее организатором традиционно стала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Великие достижения начинаются с большой мечты и правильной основы «кода». IT-сообщество — архитектор будущего, а наши передовые проекты — доказательство того, что любую мечту возможно реализовать, — отметил директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

В этом году в рамках премии представили новые номинации для бизнеса. Среди них выделили «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в ИТ», «Блогерский проект в ИТ», «Облачное решение года» и «Цифровое наследие».

В программу премии войдут IT-бал с участием оркестра и артистов, тематическая выставка, а также благотворительный аукцион картин. Кроме того, организаторы запустят «Женский клуб» и организуют пресс-конференцию.

