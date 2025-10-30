Мужчина случайно выиграл $100 тысяч после похода в парикмахерскую

Мужчина случайно выиграл $100 тысяч после похода в парикмахерскую Непреднамеренная покупка лотерейного билета принесла американцу $100 тысяч

Житель американского штата Северная Каролина случайно приобрел лотерейный билет и выиграл крупную денежную сумму, сообщает информационное агентство UPI. Неожиданный выигрыш в размере $100 тысяч (примерно 8 млн рублей) произошел после визита мужчины в парикмахерскую.

Оскар Галдамес Росалес из города Дарем отправился стричься, но обнаружил отсутствие наличных для расчета с мастером. Посетив ближайший продуктовый магазин для снятия денег, он одновременно приобрел билет лотереи Ruby Red 7 стоимостью $20 (1 589,4 рубля).

Как рассказал сам Росалес, внутреннее чувство подсказало ему совершить эту покупку, и он последовал своему импульсу. После оплаты услуг парикмахера мужчина вернулся в автомобиль, где проверил приобретенный билет.

Стерев защитный слой, американец с удивлением обнаружил выигрыш. Как признался счастливчик, полученные средства помогут ему реализовать важные жизненные цели и планы.

Ранее житель Санкт-Петербурга выиграл 20 млн рублей в лотерее. Накануне мужчине приснилось, что он становится обладателем крупного денежного приза. Победитель собирается потратить выигрыш на строительство дома и благотворительные цели.