Россиянка потратила 120 рублей на лотерейный билет и выиграла 10 млн

Жительница Приморского края приобрела билет лотереи «Цветные шары» за 120 рублей и стала мультимиллионершей, сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея». Там уточнили, что россиянка выиграла 10 млн рублей, передает РИА Новости.

Жительница Приморского края Ольга купила за 120 рублей билет онлайн-лотереи «Цветные шары» и стала мультимиллионершей, выиграв первый в истории этой лотереи суперприз в 10 млн рублей, — говорится в сообщении.

Как отметила сама победительница, она и раньше участвовала в розыгрышах и даже выигрывала крупные суммы. По словам Ольги, они доходили до 75 тыс. рублей. При этом всего она купила два лотерейных билета. Второй принес ей 450 рублей.

Ранее житель Волгоградской области купил лотерейный билет на сайте всего за 20 рублей, который принес ему более 1 млн рублей. Имя, возраст и профессия победителя пока остаются неизвестными. При этом мужчина не торопился обращаться за деньгами в лотерейный центр.