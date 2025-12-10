Около 10 машин заблокировали трассу в российском регионе из-за гололеда Около 10 машин столкнулись в Приморье из-за гололеда

Около 10 машин столкнулись в Приморье из-за гололеда, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Из-за ДТП оказалась заблокирована трасса из Находки в Ливадию.

Отмечается, что в аварию попали легковушка, грузовик, автобус и ассенизатор. На место ДТП прибыли полицейские.

Ранее в Улан-Удэ автомобиль на высокой скорости въехал в группу пешеходов на регулируемом переходе возле театра имени Бестужева. В результате инцидента, предварительно, пострадали два человека — молодой мужчина и женщина, а на месте происшествия образовалась пробка и работают медики.

До этого прокуратура Московской области сообщила, что на 35-м километре автодороги А-104 в Мытищах в результате дорожного происшествия с участием грузового автомобиля погиб один человек. Еще четверо, включая несовершеннолетнего, получили травмы.

Кроме того, в Мошковском районе Новосибирской области в аварии с участием фуры и легковой машины погибли три человека, двое детей поступили в больницу с травмами. Виновник ДТП выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым транспортным средством.