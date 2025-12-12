Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ЦБ остановил работу Индустриального сберегательного банка

ЦБ отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка из-за нарушений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банк России отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка за нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. По данным регулятора, в значительной степени деятельность кредитной организации была ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам.

Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Банк России 31 октября 2025 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Драйв Клик Банка, дочерней организации Сбербанка. Регулятор уточнил, что основанием для отзыва лицензии послужило ходатайство самого банка, связанное с решением единственного участника о его добровольной ликвидации. На момент прекращения деятельности кредитная организация занимала 111-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Банк России
Центробанк
банки
лицензии
