Банк России отозвал лицензию у «дочки» Сбербанка ЦБ отозвал лицензию у Драйв Клик Банка после ходатайства организации

Банк России 31 октября 2025 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Драйв Клик Банка, дочерней организации Сбербанка, сообщил ЦБ на своем официальном сайте. Регулятор уточнил, что основанием для отзыва лицензии послужило ходатайство самого банка, связанное с решением единственного участника о его добровольной ликвидации.

Банк России приказом от 31.10.2025 № ОД-2495 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Драйв Клик Банк» (ООО «Драйв Клик Банк», рег. № 2168, г. Москва), — говорится в решении ЦБ.

На момент прекращения деятельности кредитная организация занимала 111-е место в банковской системе РФ по величине активов. ЦБ также добавил, что в Драйв Клик Банк будет назначена ликвидационная комиссия. Сама организация является участником системы страхования вкладов.

