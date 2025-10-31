Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 14:16

Банк России отозвал лицензию у «дочки» Сбербанка

ЦБ отозвал лицензию у Драйв Клик Банка после ходатайства организации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Банк России 31 октября 2025 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Драйв Клик Банка, дочерней организации Сбербанка, сообщил ЦБ на своем официальном сайте. Регулятор уточнил, что основанием для отзыва лицензии послужило ходатайство самого банка, связанное с решением единственного участника о его добровольной ликвидации.

Банк России приказом от 31.10.2025 № ОД-2495 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Драйв Клик Банк» (ООО «Драйв Клик Банк», рег. № 2168, г. Москва), — говорится в решении ЦБ.

На момент прекращения деятельности кредитная организация занимала 111-е место в банковской системе РФ по величине активов. ЦБ также добавил, что в Драйв Клик Банк будет назначена ликвидационная комиссия. Сама организация является участником системы страхования вкладов.

Ранее Банк России понизил официальный курс доллара до 78,98 рубля к 28 октября. Стоимость иностранной валюты составила на один рубль и 99 копеек ниже предыдущего показателя.

Центробанк
лицензии
Сбербанк
ликвидации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мобилизованные ВСУ второй месяц не получают денег
Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин устроил перестановку в Совбезе
Названа причина запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию
Коц объяснил, почему в США не будет ядерных испытаний
Деми Мур заметили в компании бывшего мужа Анджелины Джоли
Аксенов запретил еще двум видам транспорта проезд по Крымскому мосту
В МГУ разгорелся скандал с исследованием реальности великанов
Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита
Подруга Усольцевых раскрыла свою версию пропажи семьи в тайге
Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка
Предприниматель оценила востребованность прямых рейсов в Японию
Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом
В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время
Адвокат оценил шансы Шабутдинова выйти по УДО
Аглаю Тарасову отправят в тюрьму? Решение суда, реакция Раппопорт
Маликов раскрыл, когда ожидает свадьбы дочери
Глава союза промышленников рассказал о работе по замене SWIFT
Одна из крупнейших стран Европы задумалась о выходе из ЕС
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.