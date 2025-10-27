Банк России понизил официальный курс доллара до 78,98 рубля

Центральный банк России установил на 28 октября 2025 года официальный курс доллара на уровне 78,9848 рубля. Согласно сообщению, опубликованному на сайте регулятора, это на 1 рубль 99 копеек ниже предыдущего показателя. Что касается курса евро, то он был понижен на 2 рубля 6 копеек, то есть до 92,0233 рубля.

Курс юаня оказался понижен всего на 24 копейки, до 11,0648 рубля. После публикации курсов валют индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 989,62 пункта, потеряв 0,01%. Индекс МосБиржи в свою очередь снижался до 2480,12 пункта (-2,51%).

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи на момент открытия торгов утром 27 октября снизился на 0,33%. Так, к 07:00 мск показатель зафиксировался на уровне 2535,51 пункта. Позже, к 9:36 мск, индекс снизился уже на 1,73% — его значение опустилось до 2499,45 пункта.

До этого стало известно, что ЦБ снизил ключевую ставку в России с 17% до 16,5% годовых. В регуляторе отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.