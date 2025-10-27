Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 18:38

Банк России понизил официальный курс доллара до 78,98 рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный банк России установил на 28 октября 2025 года официальный курс доллара на уровне 78,9848 рубля. Согласно сообщению, опубликованному на сайте регулятора, это на 1 рубль 99 копеек ниже предыдущего показателя. Что касается курса евро, то он был понижен на 2 рубля 6 копеек, то есть до 92,0233 рубля.

Курс юаня оказался понижен всего на 24 копейки, до 11,0648 рубля. После публикации курсов валют индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 989,62 пункта, потеряв 0,01%. Индекс МосБиржи в свою очередь снижался до 2480,12 пункта (-2,51%).

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи на момент открытия торгов утром 27 октября снизился на 0,33%. Так, к 07:00 мск показатель зафиксировался на уровне 2535,51 пункта. Позже, к 9:36 мск, индекс снизился уже на 1,73% — его значение опустилось до 2499,45 пункта.

До этого стало известно, что ЦБ снизил ключевую ставку в России с 17% до 16,5% годовых. В регуляторе отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

доллары
евро
Центробанк РФ
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взорвавшийся в Подмосковье космический объект может быть астероидом
Военэксперт объяснил использование преступников в заградотрядах ВСУ
Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Стало известно, как мошенники обманывают школьников в Москве
Раскрыто, как наказать забивающего мусоропровод соседа
Жертва двух педофилов ненавидит себя: девочку насиловали за спиной у мамы
В России создали уникальную машину-амфибию с ледорезом
В Госдуме объяснили, зачем Киев берет в ВСУ уголовников
Пенсионер хотел открыть сейф с опасным содержимым болгаркой и устроил взрыв
Два человека погибли при крушении крана в Севастополе
«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит»
Вице-премьер России оценил перспективы санкционной политики Запада
«Встретимся в суде»: юрист Киркорова высказался о многомиллионном иске
Telegram начал торговать токенизированными бумагами США
Осужденную экс-депутата Рады со скандалом выставили из самолета в Европе
В Госдуме ответили Польше на разрешение ВСУ атаковать объекты РФ в Европе
Безголовый труп нашли железнодорожники в российском лесу
В Киргизии силовики разыскивают экс-супругу боксера Бивола
Банк России понизил официальный курс доллара до 78,98 рубля
Доктор Мясников рассказал, чем опасны голуби
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.