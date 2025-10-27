МосБиржа просела на утренних торгах Индекс МосБиржи сократился на 0,33% на открытии утренней торговой сессии

Индекс Московской Биржи на момент открытия торгов снизился на 0,33%, об этом свидетельствуют данные площадки. К 07:00 по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 2535,51 пункта.

Позже, к 9:36 мск, индекс снизился уже на 1,73%. Согласно данным торгов, его значение опустилось до 2499,45 пункта. Падение индекса ниже уровня 2500 пунктов произошло впервые с 20 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что МосБиржа рассматривает возможность увеличения времени работы торговых сессий в субботу и воскресенье, а также продления вечерних часов. В настоящее время торги проводятся с 09:50 до 18:59 по московскому времени.

На Петербургской Бирже ранее стартовали торги физическим золотом в слитках. Организация торгового процесса осуществляется с применением общей инфраструктуры биржи и компании «Гознак». Поставщиком слитков для расчетов по заключаемым сделкам выступает Московский монетный двор.

До этого Банк России обнародовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе разъясняются цели и принципы проведения денежно-кредитной политики в сложившихся экономических условиях. Также в нем представлены базовый и альтернативные сценарии развития экономики на предстоящие три года.