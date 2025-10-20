Одна из российских бирж начала торговать слитками золота

На Петербургской Бирже начались торги физическим золотом в слитках, сообщается на сайте торгов. Торговля организована с использованием совместной инфраструктуры самой биржи и компании «Гознак», при этом Московский монетный двор выступает поставщиком слитков для расчетов по сделкам.

Новая площадка предлагает принципиально другой формат торгов по сравнению с Московской Биржей. Если на МосБирже инвесторы работают с «бумажным» золотом через обезличенные металлические счета, то на Петербургской каждая сделка завершается реальной поставкой физических слитков от продавца к покупателю. Формируемые ценовые индикаторы в режиме реального времени отражают стоимость именно физического золота с определенным сроком поставки.

Ранее стоимость декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex достигла исторического максимума, превысив отметку $4250 (335 тыс. рублей) за тройскую унцию. При этом цены на фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года сначала снизились, но затем показали рост и обновили исторический максимум. В целом на рынке драгоценных металлов наблюдается нестабильность цен.