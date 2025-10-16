Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $4250 (335 тыс. рублей) за тройскую унцию. По данным на 06:11 мск 16 октября, цена составляла $4255,4 (+0,72%), а к 07:05 мск рост замедлился до $4249,5 (+0,58%).

В то же время фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года снизились на 0,23% и составили $52,405 (4,1 тыс. рублей) за унцию. Однако на 05:51 мск серебро прибавило 0,69% и поднялось до $52,89 (4,16 тыс. рублей), обновив исторический максимум.

Ранее финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал, что покупка золота возможна только в случае наличия лишних денег и сформированной подушки безопасности, которой хватит на несколько месяцев расходов семьи. По его мнению, тогда на приобретение драгметалла можно выделить 10% от дохода.

До этого экономист Кирилл Щербаков заявил, что банковские вклады сейчас приносят в среднем 8–12% годовых дохода, в то время как золото за последний год выросло примерно на 25–30% в рублях. По его словам, на горизонте нескольких лет этот актив может принести 40–50% годовых.