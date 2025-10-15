Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 19:35

Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото

Финансист Лашко: в золото стоит вкладывать только при наличии лишних денег

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Покупка золота возможна только в случае наличия лишних денег и сформированной подушки безопасности, которой хватит на несколько месяцев расходов семьи, заявил NEWS.ru финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко. По его мнению, тогда на приобретение драгметалла можно выделить 10% от дохода. В целом золото можно рассматривать как часть инвестпортфеля, отметил он.

Если ваши потребности закрыты, создана подушка безопасности на несколько месяцев и у вас есть деньги, для которых нет какой-то определенной цели, то в принципе процентов 10% доходов можно вложить золото и вполне рассматривать его как часть инвестиционного портфеля, — сказал Лашко.

Однако, считает эксперт, для большинства жителей России это «запредельная история». По его словам, сейчас золото стоит слишком дорого, а будет ли стоить дороже — большой вопрос.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото обновили исторические максимумы. Они превысили отметку в $4150 (более 335 тыс. рублей).

Золото бьет исторические рекорды на бирже на протяжении нескольких месяцев. Например, 6 октября цена тройской унции была установлена на уровне $4,00005 тыс. Однако потом она опустилась до $3,9965 тыс. (331 тыс. рублей). При этом декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,22% и стал стоить $48,34 (чуть более 4 тыс. рублей) за тройскую унцию.

золото
инвестиции
капитал
вложения
