Как почистить золото в домашних условиях: готовимся блистать в праздник

Золотые украшения теряют свой блеск со временем, особенно если вы носите их каждый день. Вернуть сияние можно просто и быстро — достаточно знать, как почистить золото в домашних условиях без вреда для металла. Подойдут мягкие средства — мыльный раствор с нашатырем, нежная зубная паста или сода в виде пасты. После такой чистки даже старое украшение заиграет, словно новое.

Почему золото темнеет

Хотя само золото не окисляется, изделие из него может тускнеть. Виноваты добавки в сплаве — серебро, медь и никель. Они реагируют с косметикой, потом, парфюмом и средствами бытовой химии. На кольцах и цепочках скапливается грязь и жир, и блеск постепенно исчезает.

Чтобы избежать сильного потускнения, украшения стоит отдавать в ювелирную мастерскую на профессиональную чистку не реже одного раза в год. А поддерживать сияние дома можно каждые два-три месяца — этого достаточно, чтобы металл оставался в отличном состоянии.

Деликатные средства для домашней чистки

Регулярный уход поможет сохранить золото ярким и гладким на долгие годы.

Мыльная вода с нашатырем. В стакан теплой воды добавьте чайную ложку жидкого мыла и несколько капель нашатырного спирта. Украшения замочите на 15–20 минут, затем протрите мягкой щеткой.

Зубная паста без абразивов. Нанесите немного на влажную ткань, аккуратно почистите изделие и ополосните в прохладной воде.

Пищевая сода. Для гладких изделий без камней подойдет паста из соды и воды — она мягко убирает налет и жир.

Что нельзя делать с золотом

Однако драгоценный металл не прощает ошибок: чтобы не испортить дорогие и капризные украшения, запомните три правила.

Не используйте жесткие щетки и абразивные порошки — они оставляют микроцарапины. Не чистите золотые украшения средствами с хлором — этот элемент разрушает сплав. Не кипятите изделия с камнями: температура повредит клеевые крепления и сам камень.

Как почистить золото в домашних условиях — пошагово

Если хотите, чтобы кольца и цепочки блестели в новогоднюю ночь, не откладывайте чистку на потом.

Подготовьте раствор с мылом и нашатырем.

Опустите украшения в жидкость на 15–20 минут.

Осторожно почистите мягкой щеткой, уделяя внимание застежкам и резным элементам.

Тщательно ополосните чистой водой и вытрите безворсовой тканью.

Дайте украшению полностью высохнуть на воздухе.

И главное: когда вы не уверены в том, как правильно почистить золото в домашних условиях, выбирайте щадящие методы и не используйте агрессивную химию — пусть ваши украшения сияют, а праздник станет по-настоящему золотым.

