09 октября 2025 в 09:40

Как почистить серебро в домашних условиях: проверенные способы

Как почистить серебро в домашних условиях: проверенные способы вернуть блеск Как почистить серебро в домашних условиях: проверенные способы вернуть блеск

Серебряные изделия можно эффективно очистить от черноты и вернуть им блеск с помощью простых средств, которые найдутся в каждом доме. Появление темного налета — это естественный процесс, результат окисления металла при взаимодействии с серой, которая содержится в воздухе, поте и косметике. Для разных типов изделий подходят свои методы: одни способы идеальны для столовых приборов, другие — для ювелирных украшений с камнями. Один из самых популярных и эффективных — очистка с помощью алюминиевой фольги и пищевой соды. Для этого дно керамической или стеклянной емкости нужно застелить фольгой, положить украшения, добавить соду (столовая ложка на литр воды) и залить все кипятком. Подержите изделия в растворе около 15–20 секунд, затем ополосните и высушите мягкой тканью. Этот способ не подходит для серебра с чернением, позолотой или драгоценными камнями.

Почему серебро темнеет

Основная причина почернения серебра — химическая реакция между металлом и сероводородом, в результате которой на поверхности образуется сульфид серебра. Этот процесс могут ускорить повышенная влажность, контакт с косметикой, парфюмом, бытовой химией, а также индивидуальные особенности организма, такие как состав пота. Чем ниже проба металла и больше в нем примесей (например, меди), тем быстрее изделие покроется налетом.

Как почистить серебро в домашних условиях: проверенные способы Как почистить серебро в домашних условиях: проверенные способы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверенные способы чистки

Хорошо помогает чистка нашатырным спиртом. Разведите одну часть аммиака в шести частях теплой воды и замочите изделия в растворе на 10–15 минут. После этого остатки налета можно аккуратно удалить мягкой зубной щеткой, промыть украшения в проточной воде и отполировать. Этот метод стоит использовать с осторожностью для изделий с жемчугом, так как аммиак может повредить его нежную поверхность.

Важные нюансы и уход

Перед любой чисткой обязательно удалите с изделия поверхностные загрязнения и жир с помощью теплого мыльного раствора. Избегайте абразивных средств, таких как сухая сода или жесткие щетки, так как они могут оставить на мягком металле микроцарапины. Для сложных изделий с камнями, позолотой или чернением лучше выбирать максимально щадящие методы или доверить чистку профессионалам.

Регулярный и правильный уход за серебряными изделиями позволит долго сохранять их красоту и блеск. Большинство бытовых загрязнений легко устраняются домашними средствами, но для ценных и антикварных вещей рекомендуется обращаться в ювелирные мастерские. Снимайте украшения перед контактом с водой, косметикой и во время занятий спортом, чтобы отсрочить появление черноты.

драгоценности
чистка
советы
драгоценные металлы
Оксана Головина
О. Головина
