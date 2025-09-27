Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 11:06

Волшебство в одной ложке соли: как превратить продукт в мощное средство для чистоты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оказывается, привычная поваренная соль незаменима не только в кулинарии, но и эффективно помогает в борьбе за чистоту. Многие даже не подозревают, что простой солевой раствор может уничтожить даже самые стойкие загрязнения при мытье полов.

Приготовить чудо-средство проще простого: растворите столовую ложку соли (как каменной, так и морской) в 10-литровом ведре воды. Получившаяся смесь не только безупречно очистит поверхности, но и продезинфицирует их благодаря мощным антисептическим свойствам соли.

Она эффективно уничтожает бактерии и вирусы, глубоко проникая в загрязнения. После уборки солевым раствором в помещении остается приятное ощущение свежести и чистоты, а неприятные запахи исчезают без следа.

Ранее сообщалось, что когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

