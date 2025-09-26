Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 18:21

Эти вещи на кухне делают вашу жизнь сложнее — избавьтесь от них

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие предметы на кухне занимают место и создают хаос, хотя практически не используются в повседневной жизни. Избавление от ненужных вещей помогает организовать пространство, сделать уборку проще и эффективнее использовать рабочую зону. Рациональное использование кухонного пространства экономит время и силы при приготовлении пищи.

Первыми в списке идут сломанные или редко используемые приборы, которые годами пылятся в шкафах. Далее — дубликаты кухонной утвари, когда несколько одинаковых предметов выполняют одну функцию. Третьими стоит упомянуть пластиковые контейнеры без крышек, которые создают беспорядок и никогда не используются. Четвертое — устаревшие или поцарапанные сковороды с поврежденным покрытием, которые могут быть вредны для здоровья. Пятое — одноразовые пакеты и мелочи, захламляющие пространство. Шестое — специи с истекшим сроком годности, которые потеряли аромат и вкус. Седьмое — рекламные кружки и бесплатные сувениры, которые никогда не используются. Восьмое — консервы и продукты с истекшим сроком годности. Девятое — неудобная или сломанная посуда, которая усложняет процесс готовки. Десятое — многочисленные кухонные гаджеты, которые применялись лишь раз после покупки.

Ранее также сообщалось, как решить проблему нехватки розеток в кухне. Этот способ не только простой, но также очень универсальный.

