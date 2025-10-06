Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 11:41

Как почистить диван в домашних условиях: вернем свежесть и чистоту

Как почистить диван в домашних условиях: вернем свежесть и чистоту Как почистить диван в домашних условиях: вернем свежесть и чистоту Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чистка дивана в домашних условиях — задача выполнимая, если подойти к ней грамотно. Ключ к успеху заключается в предварительной оценке типа обивки и характера загрязнений, а также в обязательном тестировании любого выбранного средства на малозаметном участке. Эффективно справиться с большинством пятен и засаленностей помогут как народные средства, такие как сода и уксус, так и обычное хозяйственное мыло. Мыльный раствор аккуратно наносят на обивку губкой, вспенивают, а через 10–15 минут смывают влажной тряпкой, стараясь не переувлажнять ткань.

Общие правила подготовки

Перед тем как приступить к активной чистке, диван необходимо тщательно пропылесосить, используя специальную мебельную насадку. Это удалит пыль и поверхностные загрязнения, предотвратив образование грязных разводов при влажной обработке. Для тканей, которые боятся влаги, альтернативой может стать выбивание дивана через влажную простыню — пыль будет оседать на мокрой ткани.

Эффективные народные средства

Одним из самых популярных и эффективных методов является чистка раствором соды и уксуса. Для этого в 0,5 литра воды добавляют 1 столовую ложку пищевой соды и треть стакана столового уксуса (9%). Смесь активно пенится, поэтому готовить ее лучше над раковиной. Распылите раствор на загрязненные участки, оставьте на 10–15 минут, затем потрите щеткой и смойте чистой водой.

Как почистить диван в домашних условиях: эффективные средства и методы Как почистить диван в домашних условиях: эффективные средства и методы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Борьба с пятнами и запахами

Для выведения специфических пятен пригодятся точечные методы. Следы от кофе или чая хорошо удаляются мыльным раствором с добавлением уксуса. Пятно от красного вина следует сразу же засыпать солью, которая впитает большую часть жидкости, а остатки протереть спиртом. Чтобы устранить неприятный запах, например от мочи, можно обработать место раствором уксуса, а после высыхания тщательно пропылесосить, предварительно посыпав поверхность содой, которая отлично абсорбирует запахи.

Регулярный уход за диваном с помощью простых и доступных средств позволяет надолго сохранить его опрятный вид без необходимости в дорогостоящей химчистке. Всегда помните о важности предварительного тестирования любого средства и следуйте рекомендациям для конкретного типа обивочной ткани, и ваш диван будет радовать вас чистотой и уютом.

Оксана Головина
О. Головина
