Раскрыты жуткие подробности истории о мертвой пятилетней девочке в диване Тело пятилетней девочки из Челябинска могло пролежать в диване 10 дней

Тело пятилетней девочки, найденное в диване в квартире в Челябинске, могло пролежать там около 10 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По его словам, мертвого ребенка обнаружила уборщица, которую нанял владелец квартиры после того, как съемщица съехала.

На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребенка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры, — отметили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, квартиру снимала женщина с ребенком, а 2 ноября она сообщила собственнику, что выезжает. Тело девочки не было расчленено, точную причину смерти установит экспертиза.

Соседи рассказали, что женщина производила впечатление обычной матери с ребенком. По их словам, из квартиры не доносились ни ссоры, ни крики. Мать девочки проходит главной подозреваемой по делу. Сейчас женщина может скрываться в Башкирии.

В СК сообщили, что на теле девочки были ножевые ранения. Собственник квартиры рассказал, что ее арендовала 43-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее жительницу Канска отправили на принудительное лечение за убийство своих детей. Она задушила семилетнюю дочь, а потом зарубила топором семимесячного малыша и восьмилетнего сына. Еще один ребенок стал свидетелем расправы. Мальчик с матерью отправились к бабушке, которой он все рассказал.