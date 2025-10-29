Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:41

Озвучен приговор для матери, зверски зарубившей топором троих детей

Зарубившую топором троих детей мать в Канске отправили в психбольницу

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Жительницу Канска отправили на принудительное лечение за убийство своих детей, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Она задушила семилетнюю дочь, а потом зарубила топором семимесячного малыша и восьмилетнего сына. Сейчас женщина находится под арестом.

По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство, — сказано в сообщении.

Еще один сын стал свидетелем расправы. Мальчик с матерью отправились к бабушке, которой он все рассказал. Отец детей в это время находился на работе. Психиатрическая экспертиза установила, что подсудимая в момент убийства была в состоянии аффекта.

Трагедия произошла 14 апреля этого года. Женщину должны были допросить 15 апреля, но решили не делать этого из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния. Мать не смогла убить еще одно ребенка, поскольку ей на это не хватило сил.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что россиянка могла зарубить топором своих детей на фоне послеродовой депрессии после рождения младшего сына. По его словам, одним из симптомов заболевания является ненависть к ребенку.

матери
приговоры
психбольницы
Красноярский край
дети
топоры
убийства
