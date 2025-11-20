Россиянин вернулся в квартиру и нашел в диване мертвого младенца В Петербурге мать задушила дочь, положила в сумку и спрятала в диван

Житель Санкт-Петербурга нашел дочь мертвой, вернувшись домой вечером 19 ноября, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. По предварительной информации, мать младенца 7 ноября задушила его, будучи в алкогольном опьянении. После этого она положила тело в сумку, спрятала ее в диване и покинула квартиру.

Мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия, — сказано в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Мать задержали и предъявили обвинение. Отмечается, что она состояла на учете как неблагополучный родитель.

Ранее в Челябинске арестовали женщину, подозреваемую в убийстве пятилетней дочери. Тело ребенка в диване обнаружил собственник квартиры, которую она арендовала. Следователи утверждают, что с момента убийства до обнаружения прошло около 10 дней. Мать настаивает, что не убивала ребенка. По словам женщины, девочка сама утонула в ванной месяц назад, при этом на ее теле были ножевые ранения.