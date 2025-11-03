Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 20:41

Россиянин вернулся в свою квартиру и нашел в диване труп пятилетней девочки

Тело пятилетней девочки нашли в диване съемной квартиры в Челябинске

Фото: t.me/su_skr74*

В Челябинске в одной из квартир нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Труп ребенка в диване обнаружил собственник жилья после выселения съемщика. По предварительным данным, квартиру арендовала 43-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В дневное время 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями, — сказано в сообщении.

Ранее жительницу Канска отправили на принудительное лечение за убийство своих детей. Она задушила семилетнюю дочь, а потом зарубила топором семимесячного малыша и восьмилетнего сына. Еще один ребенок стал свидетелем расправы. Мальчик с матерью отправились к бабушке, которой он все рассказал.

В Свердловской области до этого отец убил 29-летнего сына-геймера во время ссоры из-за игры «Мир танков». Суд счел это превышением самообороны. Мужчину приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы. Ему запретили уезжать за пределы своего района и менять место жительства без разрешения.

дети
смерти
Челябинск
убийства
уголовные дела
