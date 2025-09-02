Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:53

Отец убил сына-геймера во время крупной ссоры из-за популярной игры

Житель Свердловской области зарезал сына во время ссоры из-за игры «Мир танков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области отец убил 29-летнего сына-геймера во время ссоры из-за игры «Мир танков», передает Telegram-канал Baza. Суд счел это превышением самообороны. Мужчину приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы — ему запрещено уезжать за пределы своего района и менять место жительства без разрешения.

В материале сказано, что в день убийства отец и мать не могли уснуть из-за криков сына, который играл за компьютером. После их замечания молодой человек избил родителей. После перепалки глава семьи ушел на кухню, чтобы прийти в себя и осмотреть ушибы. В этот момент сын пришел к нему с ножом. По словам фигуранта, увидев это, он схватил со стола другой нож и нанес два опережающих удара — в грудь и в голову. Ранения оказались смертельными.

До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга 60-летний охранник букмекерской конторы во время конфликта напал с ножом на посетителей заведения. В результате трое мужчин получили травмы и были госпитализированы. У них диагностированы проникающие ранения живота, а также ранения щеки и шеи.

геймеры
самооборона
Свердловская область
родители
семьи
