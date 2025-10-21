Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста

Верховный суд России отменил шестилетний приговор охраннику детского лагеря в Приморье, который ударил ножом напавшего на него мужчину и убил, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное определение. Действия фигуранта были признаны самообороной.

Инцидент произошел летом 2023 года на территории пляжа, где двое отдыхающих распивали спиртное. Употребив на двоих литр водки, они проникли на территорию детского лагеря и разругались с охранником. В ходе конфликта они зашли в его палатку и начали избивать. В драке охранник схватил нож и ударил одного из нападавших в живот. Через какое-то время мужчина умер в больнице.

Первоначально суд квалифицировал действия охранника по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть» и назначил шесть лет колонии. Однако Верховный суд пересмотрел решение кассации и апелляции.

ВС указал, что в первом решении не приняли во внимание телесные повреждения, полученные самим охранником во время нападения, а также его последовательные показания о мотивах своих действий. Он рассказывал, что не имел намерения причинять смерть или вред здоровью нападавших, а действовал исключительно в целях самообороны. В сложившейся обстановке, подчеркивал мужчина, он опасался за свою жизнь, учитывая, что нападавшие были вдвое моложе и физически сильнее его.

В итоге Верховный суд признал, что мужчина действовал в состоянии необходимой обороны. Охранник был освобожден из колонии, а уголовное дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее в Свердловской области многодетный отец выстрелил из травматического пистолета в глаз мужчине, который ворвался к нему в дом. Он рассказал, что действовал в целях самообороны: незваный гость сначала применил слезоточивый газ, а затем нанес несколько ударов.