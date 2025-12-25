Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на посла России

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на посла России Дело напавшей на посла России в Польше журналистки Земляны направили в суд

В суд направлено уголовное дело украинской журналистки Ирины Земляны, которая в 2022 году облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. По делу утверждено обвинительное заключение, фигурантка привлекается к ответственности заочно.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинской журналистки Ирины Земляны. Она заочно обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК России, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 282 <…>, п. «д» ч. 2 ст. 207.3, — говорится в релизе.

По версии следствия, возле мемориала «Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве» 9 мая 2022 года журналистка и другие люди в ходе церемонии возложения венков напали на дипломата. Они заблокировали Андрееву проход к памятнику, облили красным сиропом, сорвали очки и георгиевскую ленточку. Нападение сопровождалось оскорблениями.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ окончил следствие по уголовному делу в отношении украинки Земляны. Установлено, что обвиняемая распространила заведомо ложные данные о Вооруженных силах России. Земляна объявлена в международный розыск, суд заочно принял решение взять ее под стражу.