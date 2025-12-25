Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 17:40

Экспертиза по авиакатастрофе AZAL не нашла следов взрывчатых веществ

Фото: NEWS.ru
Экспертиза по делу о крушении самолета AZAL в 2024 году не нашла следов взрывчатых веществ, говорится в опубликованном Министерством транспорта Казахстана промежуточном отчете по расследованию катастрофы под Актау. Для исследования были представлены три кислородных баллона.

По результатам экспертизы, следов взрывчатых веществ не обнаружено. На представленных для исследования трех кислородных баллонах следов взрыва не имеется, — говорится в документе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российская сторона ответила на все поступившие запросы Казахстана в связи с крушением самолета AZAL. По ее словам, профильные ведомства РФ тесно сотрудничают с Астаной по данному вопросу.

До этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку получил от Москвы ответы по поводу самолета авиакомпании AZAL. Он уточнил, что на первых порах возникли определенные недопонимания, но опасения были сняты на последующей встрече лидеров двух стран в столице Таджикистана.

