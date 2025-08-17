Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 18:38

Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз

На Урале многодетный отец выстрелил в ворвавшегося в квартиру мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области многодетный отец выстрелил из травматического пистолета в глаз мужчине, который ворвался к нему в дом, сообщает Е1. Он рассказал, что действовал в целях самообороны — незваный гость сначала применил слезоточивый газ, а затем нанес несколько ударов.

Отмечается, что выстрел был произведен практически вслепую из-за воздействия газа. В результате инцидента мужчина, вломившийся в чужой дом, потерял глаз и получил инвалидность, а второй участник конфликта стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство, ему грозит ему до 11 лет лишения свободы.

Ранее группа вооруженных людей устроила стрельбу в ресторане Taste of the City Lounge в Бруклине в Нью-Йорке. В результате погибли трое посетителей. Еще восемь человек были ранены.

До этого в Иркутской области завершился судебный процесс по делу об убийстве попутчиков в поезде Новосибирск — Чита, совершенном еще в 1992 году. Как сообщает пресс-служба региональных судов, оба фигуранта получили значительные сроки заключения. Первый подсудимый отправлен в колонию строгого режима на 8,5 года, второй — на 9,5 года.

Свердловская область
происшествия
выстрелы
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдепе США раскрыли, кто будет принимать решение по миру на Украине
Работодателям готовят налоговые льготы при софинансировании ПДС
Звезда «Супермена» и «Звездных войн» умер в возрасте 87 лет
9 рецептов грушевого варенья на зиму: от классики до неожиданных сочетаний
На Западе заметили прием Путина на Аляске, который застал Трампа врасплох
Рубио назвал ключевой элемент гарантий безопасности для Украины
Валерий Леонтьев вернулся в Россию и попал на видео
Названы регионы, где Россия может пойти на компромисс с Украиной
В России появится софинансирование детских счетов, открытых в рамках ПДС
Рубио высказался об ожиданиях США по Украине на переговорах Путина и Трампа
В США рассказали подробности грядущих гарантий Киеву
«Встретиться тяжело»: боец раскрыл неприглядную правду о наемниках ВСУ
Рубио ответил, собираются ли союзники защищать Зеленского от унижения
В Киеве заметили смену риторики Зеленского о России после саммита на Аляске
Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Трампом
Арестович назвал месяц, когда Украина войдет в «красную зону»
Несколько человек устроили стрельбу в ресторане и убили троих посетителей
Новые мусорные баки исчезли сразу после приезда главы региона
В НАПФ назвали риски для инвестирования пенсионных накоплений россиян
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.