Буйный мужчина ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз На Урале многодетный отец выстрелил в ворвавшегося в квартиру мужчину

В Свердловской области многодетный отец выстрелил из травматического пистолета в глаз мужчине, который ворвался к нему в дом, сообщает Е1. Он рассказал, что действовал в целях самообороны — незваный гость сначала применил слезоточивый газ, а затем нанес несколько ударов.

Отмечается, что выстрел был произведен практически вслепую из-за воздействия газа. В результате инцидента мужчина, вломившийся в чужой дом, потерял глаз и получил инвалидность, а второй участник конфликта стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство, ему грозит ему до 11 лет лишения свободы.

